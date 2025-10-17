Controlli della Polizia nelle piazze del centro di Bari | raffica di denunce e multe

Baritoday.it | 17 ott 2025

La Polizia di Stato ha intensificato, nel mese di ottobre, i controlli nel centro di Bari, con particolare attenzione alle aree di maggiore aggregazione della città, tra cui piazza Moro, piazza Umberto e piazza Cesare Battisti.L’attività, disposta dal Questore di Bari nell’ambito dei servizi di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

