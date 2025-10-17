Controlli agenzia immobiliare non in regola e sala scommesse aperta ai minori | scattano le multe
Proseguono le attività di controllo da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa, finalizzate alla verifica del rispetto delle normative in materia di antiriciclaggio e alla prevenzione delle attività illecite nei settori economici più esposti a rischio. Nel corso di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondisci con queste news
Maxi operazione contro il gioco illegale nel Tarantino: sequestri e multe record. Controlli serrati tra Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza hanno portato al sequestro di 22 apparecchi da intrattenimento e a sanzioni per oltre 145 mila euro nei circoli ri - facebook.com Vai su Facebook
Superbonus, a che punto sono i controlli dell’Agenzia delle Entrate - X Vai su X
Guardia di finanza, operazione antiriciclaggio: irregolarità in agenzia immobiliare e centro scommesse - La Guardia di Finanza di Pisa, nel corso di un'ispezione in un'agenzia immobiliare, ha riscontrato ... Riporta gonews.it
Superbonus: conclusi i controlli su 1800 immobili. Partono le lettere per regolarizzare - Una parte delle case ristrutturate con il superbonus, da mesi al vaglio dell'Agenzia delle Entrate, sono ora state individuate dall'Agenzia che ha completato i controlli preliminari su 1800 immobili r ... Si legge su tg.la7.it
Superbonus e catasto, controlli su 1.800 immobili: cosa sappiamo - 800 immobili ristrutturati con il Superbonus, nell'ambito dell'operazione per aggiornare le rendite catastali. Come scrive tg24.sky.it