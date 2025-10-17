Contro il Napoli in campo neutro richiesta clamorosa alla UEFA | durissimo attacco

Ha sorpreso i tifosi la richiesta effettuata alla UEFA da parte dell’ Eintracht Francoforte in merito alla partita contro il Napoli al Maradona del 4 novembre. La società tedesca ha richiesto, incredibilmente, di giocare il match in campo neutro a causa della scelta delle autorità italiane di escludere dalla trasferta i tifosi tedeschi. Napoli-Eintracht Francoforte in campo neutro, no dalla UEFA. La risposta della UEFA non si è fatta attendere: la richiesta è stata rifiutata e il match si disputerà regolarmente il 4 novembre allo Stadio Diego Armando Maradona. La risposta negativa è arrivata, comunque, con una riflessione in merito al tema, con l’organizzazione europea che ha affermato di meditare un cambio di regolamento in futuro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

