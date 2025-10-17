Contributo dalle banche Meloni | Non temo contraccolpi nessun intento punitivo Giorgetti | Non stapperanno lo champagne

“Non temo contraccolpi, il mio intento non è punitivo “. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Palazzo Chigi, al termine del Consiglio dei ministri, sul contributo chiesto alle banche per la manovra economica. “Ho trovato una consapevolezza del sistema bancario sul quadro dell’Italia”, sottolinea Meloni, spiegando che il governo ha chiesto “una mano” a istituti di credito e assicurazioni per “coprire” le priorità della legge di bilancio. Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, parla “di misure in parte concordate e condivise ” con il mondo bancario ed assicurativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

