Lega: “C’è la tassa sugli extraprofitti? Assolutamente sì”. Forza Italia: “No ci sono tasse sugli extraprofitti, siamo soddisfatti”. Almeno di fronte ai microfoni, gli alleati della maggioranza di governo ostentano sicurezza sul risultato raggiunto. Ma le parole sono diametralmente opposte, a indicare che la verità sul decisivo contributo degli istituti di credito alla manovra non sta evidentemente né da una parte né dall’altra. E che se c’è una vincitrice, nella partita tutta interna al centrodestra, va cercata a Palazzo Chigi. Un passo indietro per capire le difficoltà a reperire le coperture per una manovra che già, con i suoi 18,7 miliardi, è tra le più leggere del passato recente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Contributi volontari e Irap: cosa prevede la norma sulle banche inserita nella legge di Bilancio (e il ruolo di Meloni)

