Contributi per famiglie e attività danneggiate dal fortunale 2023 | come presentare le domande

I cittadini e le aziende del Comune di Ravenna che dal 22 al 27 luglio del 2023 sono stati danneggiati dall’ondata di maltempo di quei giorni, potranno presentare domande per accedere alle nuove misure economiche di sostegno messe a disposizione dall’Agenzia regionale della Protezione civile.Le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

