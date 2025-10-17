Due contributi a fondo perduto di Regione Liguria varati su richiesta delle associazioni datoriali possono aiutare le attività ‘eroiche’ dell’entroterra, presidi sul territorio vicini ai cittadini. A spiegare le due misure ci ha pensato Confartigianato in un incontro pubblico presso la sala consiliare del Comune di Brugnato, alla presenza del sindaco Corrado Fabiani, di membri della giunta comunale e di numerosi imprenditori del territorio, autentico fiore all’occhiello dell’entroterra spezzino. "Confartigianato è legata ai territori della Val di Vara – ha dichiarato nei saluti introduttivi Nicola Carozza, vicedirettore Confartigianato –, abbiamo voluto incontrare le imprese per spiegare l’opportunità dei due bandi e ascoltare i loro bisogni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Contributi a fondo perduto per valorizzare i presidi attivi nell'entroterra