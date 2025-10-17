Contributi a fondo perduto per valorizzare i presidi attivi nell’entroterra
Due contributi a fondo perduto di Regione Liguria varati su richiesta delle associazioni datoriali possono aiutare le attività ‘eroiche’ dell’entroterra, presidi sul territorio vicini ai cittadini. A spiegare le due misure ci ha pensato Confartigianato in un incontro pubblico presso la sala consiliare del Comune di Brugnato, alla presenza del sindaco Corrado Fabiani, di membri della giunta comunale e di numerosi imprenditori del territorio, autentico fiore all’occhiello dell’entroterra spezzino. "Confartigianato è legata ai territori della Val di Vara – ha dichiarato nei saluti introduttivi Nicola Carozza, vicedirettore Confartigianato –, abbiamo voluto incontrare le imprese per spiegare l’opportunità dei due bandi e ascoltare i loro bisogni". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Fondo Editoria 2025 = contributi fino al 70% per innovazione tecnologica in radio, TV ed editoria. Leading Technologies + PiGreco Consulting: soluzioni integrabili e progetti conformi al DPCM https://tinyurl.com/49nvhd5d Partecipa a #VisionBroadcast202 - X Vai su X
Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione – “Contributo Affitti” Anno 2025 Si informano gli interessati entro il 03.11.2025, i soggetti in possesso dei requisiti possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di loc - facebook.com Vai su Facebook
Pesca, un milione di euro per recuperare e valorizzare i borghi marinari siciliani - L’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha pubblicato u ... Scrive tp24.it
5.000 euro senza restituire nulla: dove, quando e come richiedere il fondo perduto pure oggi - 000 euro a fondo perduto, a chi spettano e come richiederli. Scrive ecoblog.it
Bonus PMI, fino a 150.000 euro a fondo perduto per innovazione - Dal 24 ottobre è possibile presentare istanza per accedere al Bonus PMI riservato alle imprese che fanno innovazione. Come scrive money.it