Contratti sicurezza salari | lo sciopero dei lavoratori del comparto igienico-ambientale

Anteprima24.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Salari dignitosi, più sicurezza, più tutele e un contratto che valorizzi lavoratori e lavoratrici. Per lo sciopero nazionale dei lavoratori di Igiene ambientale si è svolto stamattina un presidio da parte di quelli sanniti dinnanzi la Prefettura con le bandiere dei sindacati Fp Cgil, Fit Cisl UilTrasporti e Fiadel. I manifestanti hanno richiesto con la loro mobilitazione la necessità di avere un contratto come strumento di crescita e coesione, considerato che si attende da quattro anni il rinnovo. E’ infatti ferma da tempo la strada stessa del rinnovo e pertanto non si vede nemmeno la prospettiva di rinnovo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

contratti sicurezza salari lo sciopero dei lavoratori del comparto igienico ambientale

