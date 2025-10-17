Contratti sicurezza salari | lo sciopero dei lavoratori del comparto igienico-ambientale

Tempo di lettura: 2 minuti Salari dignitosi, più sicurezza, più tutele e un contratto che valorizzi lavoratori e lavoratrici. Per lo sciopero nazionale dei lavoratori di Igiene ambientale si è svolto stamattina un presidio da parte di quelli sanniti dinnanzi la Prefettura con le bandiere dei sindacati Fp Cgil, Fit Cisl UilTrasporti e Fiadel. I manifestanti hanno richiesto con la loro mobilitazione la necessità di avere un contratto come strumento di crescita e coesione, considerato che si attende da quattro anni il rinnovo. E’ infatti ferma da tempo la strada stessa del rinnovo e pertanto non si vede nemmeno la prospettiva di rinnovo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Contratti, sicurezza, salari: lo sciopero dei lavoratori del comparto igienico-ambientale

