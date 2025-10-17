Conto alla rovescia per la Pigiama Run domani si corre
SOLIDARIETÀ. La camminata-corsa non competitiva organizzata dalla Lilt, Lega italiana per la lotta ai tumori. Il ricavato a Casa Amoris Laetitia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Argomenti simili trattati di recente
Il conto alla rovescia è iniziato! Tra ottobre e novembre 2026, The Legend of Europa avrà il suo showcase internazionale a Stoccolma, con artisti e artiste di Irlanda, Francia, Italia e Svezia all’interno di Creative Europe. Continua a seguirci per scoprire il percor - facebook.com Vai su Facebook
Conto alla rovescia al triplete dell’Inter (non la spiegate così potete gustarvi i tordi impazzire nei commenti) - X Vai su X
Conto alla rovescia per la Pigiama Run, domani si corre - corsa non competitiva organizzata dalla Lilt, Lega italiana per la lotta ai tumori. Segnala ecodibergamo.it
L’invasione in pigiama. Conto alla rovescia per la corsa di solidarietà organizzata dalla Lilt - Il conto alla rovescia è ormai nel vivo: l’allegra ‘invasione’ dei partecipanti è pronta a partire da piazza Europa. lanazione.it scrive
Bari si «mette» il pigiama per solidarietà: torna la Pigiama Run a sostegno dei bambini malati di tumore - Partenza il 26 settembre da Parco 2 Giugno di Bari: l'evento è organizzato dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Il Parco 2 Giugno di Bari si prepara ad accogliere nuovamente la ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it