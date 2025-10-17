Continassa Juve | i nazionali sono quasi tutti rientrati alla Continassa si lavora verso il Como

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus, che ieri ha riaccolto in gruppo gli ultimi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, continua la preparazione in vista della ripresa del campionato; domenica 19 ottobre, alle ore 12:30, i bianconeri affronteranno in trasferta il Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: i nazionali sono quasi tutti rientrati alla Continassa, si lavora verso il Como

Altri contenuti sullo stesso argomento

Juve, chi giocherà al posto di Bremer? Le possibili scelte di Todor in vista del Como. E voi chi schierereste titolare? Prove di Juve anti Como alla Continassa. Tudor ha lavorato col gruppo completo dei reduci dalle nazionali a meno di McKennie, attes - facebook.com Vai su Facebook

Novità dalla Continassa Il punto sugli infortunati #Juve - X Vai su X

McKennie tornato alla Continassa: la Juve ha ritrovato anche l’americano in vista del Como. Gruppo Nazionali al completo per Tudor a -2, ultimissime dal JTC - McKennie è tornato alla Continassa: la Juve ha ritrovato anche il centrocampista americano verso il match col Como. Secondo juventusnews24.com

Allenamento Juve, riecco i Nazionali alla Continassa! Il VIDEO con quasi tutto il gruppo al completo dopo la sosta - Allenamento Juve, riecco i Nazionali alla Continassa: tutti i dettagli col VIDEO pubblicato dal club bianconero Il silenzio della sosta è un lontano ricordo. Lo riporta juventusnews24.com

Allenamento terminato. Rientrati i nazionali manca solo McKennie - La Juventus ha terminato l'allenamento pomeridiano in vista della sfida contro il Como. Scrive tuttojuve.com