Conte vuole un altro innesto ex Premier League al Napoli

Dailynews24.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’arrivo di Kevin De Bruyne, stando a quanto riportato dalla Redazione di AreaNapoli.it, un altro nome di grande spessore internazionale entra nel mirino del club azzurro: quello di N’Golo Kanté. Il tecnico salentino, che ha già lavorato con il centrocampista francese durante la sua esperienza al Chelsea, sognerebbe di riportarlo in Europa e affidargli . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Conte si vuole far incoronare (di nuovo) presidente del M5S - Un aspetto apparentemente procedurale e burocratico che, al contrario, ha una grossa rilevanza politica. Segnala ilgiornale.it

Juve, Conte vuole rinforzi o sarà addio - Il giorno dopo la vittoria del terzo scudetto consecutivo la Juventus si interroga su quale possa essere il futuro del suo tecnico Antonio Conte. Riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Vuole Altro Innesto