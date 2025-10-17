Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha visitato la casa del giornalista Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato. “Sconvolge noi, sconvolge tutti coloro che hanno a cuore la democrazia, il giornalismo d’inchiesta, la libertà di stampa. È un attentato terrificante. Ci riporta ai tempi più bui della nostra storia” ha detto Conte ai microfoni dei giornalisti riuniti davanti all’abitazione. “Non conosciamo la matrice ma è chiaro che stiamo parlando di un attentato che riguarda uno dei giornalisti più esposti, anche scomodo per il potere. Tanto che è stato delegittimato a più riprese: deve combattere centimetro per centimetro per rivendicare la propria libertà”, ha proseguito Conte, sottolineando la situazione del giornalismo di inchiesta in Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Conte visita la casa di Ranucci: "Delegittimato e abbandonato dalle istituzioni, in piazza martedì per la libertà di stampa"