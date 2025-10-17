De Bruyne e McTominay si sono pestati i piedi in questo avvio di stagione col Napoli. C erto non si può dire che avere due campioni come loro in squadra sia un problema, ma Conte punta a tirare fuori il meglio da entrambi e per per avere sia De Bruyne che McTominay con un rendimento elevato durante la gara – avrebbe scelto di dare ad entrambi maggiori libertà quando la squadra è in possesso di palla. “McTominay è stato lasciato sfilare lievemente a sinistra, dove già nell’anno dello scudetto andava a costruire le varie fasi e De Bruyne ha inseguito spazi altrove, come un rabdomante, che sa sempre in quale angolo del campo possa zampillare il proprio talento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte studia un 4-1-4-1 per liberare De Bruyne e McTominay (Gazzetta)