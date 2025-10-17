Conte nei guai | due big saltano il big match con l’Inter

Calciomercato.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima Torino e Champions, poi la grande sfida del ‘Maradona’ contro l’Inter: doppia tegola per Antonio Conte  Il Napoli torna in campo dopo la sosta delle nazionali e sarà impegnato nella trasferta di Torino contro i granata di Baroni. Antonio Conte (LaPresse) – Calciomercato.it Assenza pesante per Antonio Conte, che per circa un mese dovrà rinunciare al faro Lobotka. Lo slovacco si era infortunato nell’ultimo match con il Genoa e ha saltato anche la parentesi con la propria selezione. Conte studia le contromosse all’assenza di Lobotka: se arretrare De Bruyne in regia, o continuare a puntare su Gilmour nelle vesti di vice del centrocampista slovacco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Conte nei guai: due big saltano il big match con l’Inter

