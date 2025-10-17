Conte | McTominay ha cambiato status Ora tutti lo studiano è visto in modo diverso

Antonio Conte, intervenuto nella solita conferenza pre-partita, oltre ad analizzare la difficile trasferta di domani, ha avuto modo di esprimersi sul rendimento di Scott McTominay. Da settimane al centro delle critiche per le sue prestazioni opache, il tecnico salentino ha voluto smorzare i toni una volta per tutte. Le parole di Conte su McTominay. « È molto semplice. McTominay ha cambiato status. L’anno scorso era un underdog, arrivava da un periodo in cui non trovava spazio allo United e aveva tutto da dimostrare. Oggi è considerato uno dei migliori, e le attenzioni nei suoi confronti, anche da parte di chi prepara le partite, sono completamente diverse. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

