Conte davanti a casa di Ranucci | Attentato sconvolgente ricorda momenti più brutti nostra storia

(Agenzia Vista) Pomezia, 17 ottobre 2025 "Attentato a Ranucci sconvolge tutti coloro che hanno a cuore la democrazia e il giornalismo d'inchiesta. Ci ricorda i momenti più brutti della nostra storia. Non conosciamo la matrice, ma stiamo parlando di un attentato che riguarda uno dei giornalisti più esposti. Scomodo per il potere, tanto che ne è stato più volte delegittimato. Deve combattere centimetro per centimetro per rivendicare la sua libertà e per resistere alle querele. Siamo con lui" così il leader del Movimento 5 Stelle davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, sotto alla cui auto è stata fatta scoppiare una bomba con un chilo di esplosivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Conte davanti a casa di Ranucci: Attentato sconvolgente, ricorda momenti più brutti nostra storia

