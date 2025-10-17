Conte | Buongiorno e Politano recuperati Davanti ci aspettano 7 partite in 22 giorni | servirà ruotare

"> Alla vigilia della trasferta contro il Torino, in programma domani alle ore 18, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa dal centro tecnico di Castel Volturno. Un incontro molto atteso, alla vigilia del primo impegno di un tour de force che vedrà gli azzurri impegnati in sette partite in appena ventidue giorni. «Abbiamo ritrovato i nazionali, la maggior parte di loro ha giocato entrambe le gare – ha spiegato Conte –. Ora bisogna calibrare il lavoro e gestire bene il reinserimento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Conte: «Buongiorno e Politano recuperati. Davanti ci aspettano 7 partite in 22 giorni: servirà ruotare»

Contenuti che potrebbero interessarti

Conte recupera Buongiorno e Politano: saranno convocati ma difficilmente giocheranno a Torino (Corsport) Per loro due la panchina sabato non è più un miraggio. Assenti sicuri Lobotka, Rrahmani e Contini. https://www.ilnapolista.it/2025/10/conte-recupera-b - facebook.com Vai su Facebook

#Conte: “Non solo Buongiorno, out anche #Rrahmani e altri problemi: domani vedrete! Su #DeBruyne dico…” - X Vai su X

Conte in conferenza: "Buongiorno e Politano recuperati, 7 gare in 22 giorni: servirà ruotare" - Alla vigilia della gara in trasferta contro il Torino, in programma domani alle ore 18. Segnala tuttonapoli.net

L'annuncio di Conte sui due azzurri: "Hanno recuperato, lavorano in gruppo" - Subito un annuncio di Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa: Politano e Buongiorno recuperati e dunque disponibili per la partita di domani contro il ... Scrive tuttonapoli.net

Conte recupera Buongiorno e Politano: saranno convocati ma difficilmente giocheranno a Torino (Corsport) - Per loro due la panchina a Torino non è più un miraggio. Secondo ilnapolista.it