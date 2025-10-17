Conte | Buongiorno e Politano ok Giochi ogni 3 giorni infortuni normali
Tempo di lettura: < 1 minuto “Sono ritornati i nazionali, la maggior parte di loro ha giocato entrambe le partite quindi bisogna essere bravi a calibrare e ondulare l’allenamento per preparare il match contro il Torino. Ora vediamo le risposte della rosa con 7 partite in 22 giorni, che porta un inevitabile dispendio di energie forte; servono rotazioni e c’è bisogno di tutti. Siamo quindi curiosi anche del tipo di risposta che daremo in tour de force”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte prima del match di domani contro il Torino. “Per quanto riguarda gli infortunati – ha spiegato Conte – Buongiorno è tornato in gruppo da 4 allenamenti e quindi è recuperato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Conte recupera Buongiorno e Politano: saranno convocati ma difficilmente giocheranno a Torino (Corsport) Per loro due la panchina sabato non è più un miraggio. Assenti sicuri Lobotka, Rrahmani e Contini. https://www.ilnapolista.it/2025/10/conte-recupera-b - facebook.com Vai su Facebook
#Conte: “Non solo Buongiorno, out anche #Rrahmani e altri problemi: domani vedrete! Su #DeBruyne dico…” - X Vai su X
Conte, con 7 partite in 22 giorni vediamo risposta Napoli - "Sono ritornati i nazionali, la maggior parte di loro ha giocato entrambe le partite quindi bisogna essere bravi a calibrare e ondulare l'allenamento per preparare il match contro il Torino. Scrive ansa.it
Conte in conferenza: "Buongiorno e Politano recuperati, 7 gare in 22 giorni: servirà ruotare" - Alla vigilia della gara in trasferta contro il Torino, in programma domani alle ore 18. Come scrive tuttonapoli.net
Buongiorno e Politano titolari o in panchina? La scelta di Conte - Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola con riferimento ai due recuperi preziosi per l'allenatore del Napoli. Secondo tuttonapoli.net