Conte | Buongiorno e Politano ok Giochi ogni 3 giorni infortuni normali

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sono ritornati i nazionali, la maggior parte di loro ha giocato entrambe le partite quindi bisogna essere bravi a calibrare e ondulare l’allenamento per preparare il match contro il Torino. Ora vediamo le risposte della rosa con 7 partite in 22 giorni, che porta un inevitabile dispendio di energie forte; servono rotazioni e c’è bisogno di tutti. Siamo quindi curiosi anche del tipo di risposta che daremo in tour de force”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte prima del match di domani contro il Torino. “Per quanto riguarda gli infortunati – ha spiegato Conte – Buongiorno è tornato in gruppo da 4 allenamenti e quindi è recuperato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

