Conte-Appendino lo scontro continua Si sentono per telefono ma l’ex sindaca tiene il punto e i mal di pancia anti-dem crescono

Lo scontro continua e non basta una lunga telefonata a far scoppiare la pace. Chiara Appendin o, numero due dei 5Stelle in aria di dimissioni, continua a sfidare Giuseppe Conte. Sul tappeto il posizionamento politico del partito e l’alleanza con il Pd poco tollerata e proficua. Il voto in Toscana ha scoperto il vaso di Pandora. Appendino-Conte, lo scontro continua. Oggi il consiglio nazionale. L’e sindaca di Torino ha avuto una lunga telefonata con l’ex premier, passaggio inevitabile prima di prendere decisioni definitive sul che fare. Ma le distanze restano e i mal di pancia crescono. Secondo indiscrezioni Appendino avrebbe tenuto il punto sui temi posti, ma da Conte non sarebbero arrivate aperture in vista del redde rationem di oggi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Conte-Appendino, lo scontro continua. Si sentono per telefono ma l’ex sindaca tiene il punto e i mal di pancia anti-dem crescono

