Conta 35 dipendenti e un fatturato di sette milioni | l' azienda meccanica festeggia 20 anni di attività
Prestigioso traguardo per ‘Lamiera Più’, impresa associata a Confartigianato Cesena e che opera nella lavorazione di lamiere e tubolari in acciaio con sede in via Pitagora a Case Castagnoli di Cesena, che ha celebrato il ventesimo di fondazione con iniziative nella sede rinnovata con il sindaco. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
