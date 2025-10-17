Consumi a Reggio Calabria | prezzi in calo a settembre ma cresce il costo dei beni essenziali

L’indice dei prezzi al consumo a Reggio Calabria registra a settembre 2025 una lieve flessione mensile (-0,1%) ma resta in crescita su base annua (+2,0%), con rincari che riguardano alimenti, ristorazione e abbigliamento.Nel dettaglio in aumento: altri beni e servizi (+5,1%); servizi ricettivi e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

