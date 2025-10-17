Consiglio ministri approva la Manovra
13.52 Via libera del Cdm alla Legge di bilancio."Una manovra seria che si concentra sulla famiglia, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità".A dirlo la premier Giorgia Meloni. Circa 1,6 miliardi di euro in più alle famiglie, un aumento da 40 a 60 euro al mese il bonus per le mamme lavoratrici. Per le imprese stanziati 8 miliardi di investimenti. Taglio dell'Irpef dal 35% al 33% per chi guadagna fino a 50mila euro. "Il problema sui salari esiste ma con questo governo sono tornati a crescere". Manovra da 18,7 mld di euro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
