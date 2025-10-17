Connessioni al femminile | dall’Umbria progetti concreti per le donne
Inclusione, collaborazione e visione condivisa hanno preso forma in Umbria, dove un percorso avviato a marzo ha unito impresa, Terzo Settore e comunità locali per valorizzare progetti dedicati alle donne, dall’empowerment alla tutela, fino alla crescita professionale. Una sinergia concreta, presentata nello stabilimento Perugina di San Sisto, che apre nuove strade al cambiamento sociale. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Connessioni al Femminile", premiata cooperativa sociale Pepita ETS - X Vai su X
Nell’ambito del Gender Equality Plan UNIBAS Area II - 4 Equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali Azione: Progettazione e organizzazione di percorsi e workshop orientati a sviluppare empowerment femminile e inclusività nei pro - facebook.com Vai su Facebook
Sostenibilità, Norreri (Nestlé): "Con 'Connessioni al femminile' spazio a progetti di valore" - Presso lo stabilimento Perugina di Perugia è stato premiato il progetto della Cooperativa Pepita volto a promuovere l’inclusione e la tutela delle donne ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Connessioni al Femminile, Norreri (Nestlé): “Individuato progetti che parlassero di inclusione” - “A marzo abbiamo lanciato “Connessioni al femminile” per raccogliere con un bando progetti di valore che parlassero di empowerment, di inclusione e di solidarietà femminile. Come scrive msn.com
Connessioni al Femminile, premiata da Baci Perugina la cooperativa sociale Pepita - Si è tenuta a Perugia una conferenza stampa per presentare il vincitore del progetto ‘Connessioni al Femminile’ promosso da Nestlé, attraverso il brand Baci Perugina, in collaborazione con Rete del Do ... Segnala padovanews.it