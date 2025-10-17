Inclusione, collaborazione e visione condivisa hanno preso forma in Umbria, dove un percorso avviato a marzo ha unito impresa, Terzo Settore e comunità locali per valorizzare progetti dedicati alle donne, dall’empowerment alla tutela, fino alla crescita professionale. Una sinergia concreta, presentata nello stabilimento Perugina di San Sisto, che apre nuove strade al cambiamento sociale. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Connessioni al femminile: dall’Umbria progetti concreti per le donne