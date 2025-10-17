Connessioni al Femminile Buratta Coop Pepita | Casa Bice è tradizione e valori della donna

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Casa Bice è un progetto di intergenerazionalità dove le ‘nostre giovani’, come chiamiamo le donne più anziane, vanno incontrare altre giovani donne e neomamme, offrendo il loro sapere e la loro tradizione. Questa casa non è solo il sapere di queste donne, ma anche la forza della tradizione, delle cose semplici e il trasmettere dei . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

