Coniugi arrestati a Benevento | domiciliari per il marito libera la moglie

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta questa mattina, presso il Tribunale di Benevento, l’ udienza di convalida dell’arresto dei due coniugi, Luigi Lamparelli, 80 anni, e Lidia Papa, 57 anni, difesi dall’avvocato Fabio Ficedolo. L’uomo, a causa delle precari condizioni di salute, non ha potuto presenziare all’udienza, mentre la donna si è presentata davanti al giudice e ha risposto alle domande del Gip, fornendo la propria versione dei fatti in merito ai reati contestati. Secondo quanto contestato dalla Procura, la 57enne è accusata di detenzione di cocaina ai fini di spaccio: durante una perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno sequestrato complessivamente 72 grammi di sostanza, trovata in cantina, su scaffali e all’interno dell’autovettura, insieme a un bilancino di precisione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

