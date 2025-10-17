Confindustria un' assemblea per riportare l' Europa al centro delle politiche economiche

L’Europa come Futuro dell’Impresa: A Trieste l’Assemblea Congiunta di Confindustria FVG“INDUSTRIAEUROPA” il tema dell'evento promosso per la prima volta da Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine. Il 24 ottobre attesi 1.800 ospiti per discutere il ruolo strategico dell'industria. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Scopri altri approfondimenti

Ventimiglia, il sindaco Di Muro partecipa all’assemblea generale di Confindustria Imperia (Foto) "Si è trattato di un'interessante occasione di confronto con le imprese del territorio imperiese" - facebook.com Vai su Facebook

Grazie all’Associazione delle Banche di Credito Cooperativo del FVG per il sostegno all’Assemblea #IndustriaEuropa. @ConfindustriaAA, Confindustria Udine e Confindustria FVG riconoscono il valore di una collaborazione che rafforza il legame tra credito e - X Vai su X

“IndustriaEuropa”, il 24 storica assemblea regionale congiunta - FVG – L’Europa come spazio industriale, politico e culturale in cui ridefinire il ruolo dell’impresa e la sua capacità di competere e innovare: questo il tema su cui si concentrerà INDUSTRIAEUROPA, l’ ... Segnala pordenoneoggi.it

A Trieste IndustriaEuropa 'prima assemblea davvero unitaria' - È il filo conduttore di IndustriaEuropa, l'assemblea pubblica promossa da Confindustria Friuli Venezia Giulia e organizzata ... Da msn.com

Confindustria Lecco-Sondrio, Ue investa in politica industriale - "Sarebbe utile convincere la Ue ad aprire spazi di investimento nei singoli Paesi per fare politiche industriali coerenti e compatibili con quello che esprimono". Come scrive ansa.it