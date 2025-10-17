Confindustria un' assemblea per riportare l' Europa al centro delle politiche economiche

L’Europa come Futuro dell’Impresa: A Trieste l’Assemblea Congiunta di Confindustria FVG“INDUSTRIAEUROPA” il tema dell'evento promosso per la prima volta da Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine. Il 24 ottobre attesi 1.800 ospiti per discutere il ruolo strategico dell'industria. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

