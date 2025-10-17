Conferma supplente di sostegno su richiesta della famiglia | ci sarà anche nel 2026 27 e 2027 28 I dettagli
Conferma del docente supplente di sostegno su richiesta della famiglia: in sede referente, al Senato, è stato introdotto il comma 1-bis all'art. 4 del DL di Riforma degli Esami di Stato e avvio anno scolastico 202526. L'articolo Conferma supplente di sostegno su richiesta della famiglia: ci sarà anche nel 202627 e 202728. I dettagli . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
