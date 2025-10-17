Conferenza stampa Vecchi post Alcione Inter U23 | Contento soprattutto per la prestazione ai ragazzi avevo detto una cosa

Inter News 24 Conferenza stampa Vecchi post Alcione Inter U23, le parole del tecnico della seconda squadra nerazzurra dopo il successo in Serie C. La conferenza stampa di Stefano Vecchi, tecnico dell’Inter U23, dopo il successo ottenuto per 1 a 2 contro l’Alcione nel 10° turno di Serie C. SUL MATCH – « Sono contento prima di tutto per la prestazione, che è stata ottima in tutte e due le fasi, offensiva soprattutto nel primo tempo, un po’ meno nel secondo, anche se siamo stati bravi a ripartire in alcune situazioni e per poco non potevamo chiuderla. Nonostante la loro pressione abbiamo concesso pochissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com

