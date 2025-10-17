Conferenza stampa Tudor pre Como Juve | quando parla il tecnico bianconero alla vigilia del match Ufficiale l’orario

di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor pre Como Juve: quando parla l’allenatore bianconero alla vigilia del match di Serie A. L’orario è ufficiale. È tempo di tornare a parlare, è tempo di tornare a vincere. Dopo la sosta per le nazionali, la Juve si rituffa sul campionato con l’obiettivo di scacciare la “pareggite”, e come da tradizione, a suonare la carica sarà il tecnico Igor Tudor. Domani, sabato 18 ottobre, alle ore 14:30, l’allenatore bianconero incontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia della trasferta di Como. Le parole della vigilia: i temi caldi. Sarà un appuntamento molto atteso, per fare il punto della situazione in casa Signora a 24 ore da una sfida che si preannuncia tanto delicata quanto importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

