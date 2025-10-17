Conferenza stampa Lavelli post Alcione Inter U23 | Buon esordio in Serie C ero sicuro che avrei potuto dare una mano

Internews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Conferenza stampa Lavelli post Alcione Inter U23: le parole dell’attaccante della seconda squadra nerazzurra dopo la vittoria. Esordio positivo per Mattia Lavelli con la maglia dell’ Inter U23. L’attaccante, schierato titolare dal tecnico Stefano Vecchi nella vittoria per 2-1 contro l’Alcione, si è detto soddisfatto della sua prestazione e felice di aver dato una mano alla squadra. Ha sottolineato come l’impegno costante lo abbia aiutato ad arrivare preparato a questo appuntamento. Lavelli ha spiegato di vivere serenamente l’alternanza tra le varie categorie (Prima Squadra, U23 e Primavera), considerandola un’opportunità di crescita e apprendimento, sia dai compagni più esperti che aiutando i più giovani. 🔗 Leggi su Internews24.com

conferenza stampa lavelli post alcione inter u23 buon esordio in serie c ero sicuro che avrei potuto dare una mano

© Internews24.com - Conferenza stampa Lavelli post Alcione Inter U23: «Buon esordio in Serie C, ero sicuro che avrei potuto dare una mano»

News recenti che potrebbero piacerti

Juve-Atalanta, Tudor in conferenza: “Miglior primo tempo da quando sono qua, Thuram si è fatto male” - Atalanta si è espresso in maniera entusiastica nei confronti della squadra e della prestazione esibita. Si legge su calciomercato.it

Martedì conferenza stampa von der Leyen-Draghi a Bruxelles - Martedì la presidente della Commissione Ursula von der Leyen terrà una conferenza con Mario Draghi a Bruxelles in occasione del primo anniversario del rapporto sulla Competitività stilato ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Lavelli Post