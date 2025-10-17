Conferenza stampa Lavelli post Alcione Inter U23 | Buon esordio in Serie C ero sicuro che avrei potuto dare una mano

Inter News 24 Conferenza stampa Lavelli post Alcione Inter U23: le parole dell’attaccante della seconda squadra nerazzurra dopo la vittoria. Esordio positivo per Mattia Lavelli con la maglia dell’ Inter U23. L’attaccante, schierato titolare dal tecnico Stefano Vecchi nella vittoria per 2-1 contro l’Alcione, si è detto soddisfatto della sua prestazione e felice di aver dato una mano alla squadra. Ha sottolineato come l’impegno costante lo abbia aiutato ad arrivare preparato a questo appuntamento. Lavelli ha spiegato di vivere serenamente l’alternanza tra le varie categorie (Prima Squadra, U23 e Primavera), considerandola un’opportunità di crescita e apprendimento, sia dai compagni più esperti che aiutando i più giovani. 🔗 Leggi su Internews24.com

