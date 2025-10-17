Conferenza stampa Gasperini pre Roma Inter | Sarà una sfida interessante L’Inter ha un grande valore

Inter News 24 Conferenza stampa Gasperini: il tecnico giallorosso riconosce il valore della sua ex squadra. Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha presentato la sfida di domani contro l’Inter in programma allo Stadio Olimpico, sottolineando l’importanza di confrontarsi con una delle squadre più competitive in Europa. Secondo Gasperini, affrontare un club di questa caratura è un’opportunità per testare il livello di competitività della sua squadra. Il tecnicoha evidenziato come ogni confronto con le squadre di vertice offra spunti per migliorare e comprendere il proprio valore. Gasperini ha parlato della necessità di una prestazione coraggiosa e di alto livello contro i nerazzurri, che considera una delle migliori formazioni del panorama europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com

