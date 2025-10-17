Conferenza stampa Chivu pre Roma Inter LIVE | le parole del tecnico

Internews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Roma Inter: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del match del 7° turno di Serie A 202526. La conferenza stampa di  Cristian Chivu  alla vigilia di Roma   Inter, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 202526: queste le parole del tecnico nerazzurro. La conferenza avrà inizio alle ore 14:00, noi di  InterNews24  la seguiremo live. «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» Internews24.com. 🔗 Leggi su Internews24.com

conferenza stampa chivu pre roma inter live le parole del tecnico

© Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Roma Inter LIVE: le parole del tecnico

Argomenti simili trattati di recente

conferenza stampa chivu preTra poco la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini pre Roma-Inter – LIVE - L'Uefa ha infatti aperto un nuovo procedimento per mancato rispetto del Fair Play Finanziario nei confronti della Juventus. Secondo msn.com

conferenza stampa chivu preRoma-Inter, Chivu in conferenza LIVE alle 14 - Si avvicina il big match di sabato all'Olimpico, partita presentata da Cristian Chivu in conferenza stampa alle 14. Lo riporta sport.sky.it

conferenza stampa chivu preVerso Roma-Inter, domani alle 13.45 la conferenza stampa di Gasperini - Il tecnico giallorosso parlerà alla stampa dalla sala stampa del centro sportivo Fulvio Bernardini alla vigilia della sfida contro i nerazzurri ... ilromanista.eu scrive

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Chivu Pre