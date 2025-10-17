Conferenza stampa Chivu pre Roma Inter | La nostra squadra ha qualità e può arrivare fino in fondo ovunque! Ecco cosa dovremmo fare domani Gasperini un modello

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Roma Inter: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del match del 7° turno di Serie A 202526. La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Roma Inter, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 202526: queste le parole del tecnico nerazzurro. La conferenza avrà inizio alle ore 14:00, noi di InterNews24 la seguiremo live. COME VEDO LA SQUADRA DOPO LA SOSTA? – « Sono tornati sani, senza problemi. Ovvio che ci sono giocatori che hanno accumulato dei minuti, che hanno fatto anche due partite da 90? ma gli abbiamo dato qualche giorno in più di riposo, li abbiamo gestiti per averli al meglio ». 🔗 Leggi su Internews24.com

