Confcommercio le priorità | Centri storici terme e infrastrutture viarie

PISTOIA "Siamo pronti a collaborare con la Regione per assicurare risultati concreti alle categorie che rappresentiamo". Lo dice Confcommercio Prato Pistoia rivolgendosi al confermato presidente Giani e a tutti gli eletti, indicando le priorità su cui l’associazione vorrebbe che la Regione si concentrasse in questo mandato inserendole nel programma di mandato: valorizzare i centri storici, potenziare le infrastrutture viarie, confermare l’impegno sulle Terme di Montecatini. Sono questi i temi su cui Confcommercio accende i riflettori da tempo e con questa lettera aperta al presidente e agli eletti viene chiesto proprio "un impegno specifico". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confcommercio, le priorità: "Centri storici, terme e infrastrutture viarie"

