Confagricoltura Salerno al Merano Wine Festival 2025

Dieci anni di presenza e dieci aziende protagoniste dell’eccellenza campana. Confagricoltura Salerno conferma la propria partecipazione al Merano Wine Festival 2025, una delle più prestigiose manifestazioni internazionali dedicate al vino e alle produzioni enogastronomiche di alta qualità, portando con sé 10 aziende associate che rappresentano l’eccellenza enologica e agroalimentare del territorio salernitano. La presenza di Confagricoltura Salerno al Merano Wine Festival non è una novità: da oltre dieci anni, l’organizzazione è al fianco delle imprese agricole della provincia per valorizzarne il lavoro, la qualità produttiva e la capacità di innovare mantenendo salde le proprie radici. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Confagricoltura Salerno al Merano Wine Festival 2025

