Conegliano per la nona sinfonia Milano deve sfatare un tabù Egonu-Haak illumina la Supercoppa Italiana

17 ott 2025

Giornata di vigilia per Conegliano e Milano, che sabato 18 ottobre (ore 17.30) si affronteranno a Trieste nel match che metterà in palio la Supercoppa Italiana di volley femminile. L’eterna sfida assegnerà il primo trofeo della stagione e saranno ancora le Pantere a partire con i favori del pronostico, mentre le meneghine saranno costrette a inseguire se vorranno finalmente vincere uno scontro diretto contro la corazzata veneta dopo due anni avari di soddisfazioni. Conegliano andrà a caccia della settima Supercoppa Italiana consecutiva (l’ottava della propria storia)  e nelle ultime due edizioni ha regolato proprio Milano, che spera di alzare al cielo il trofeo per la prima volta. 🔗 Leggi su Oasport.it

