Condannato l’ex compagno di Tania Belllinetti

Bologna, condannato per stalking l’ex compagno di Tania Bellinetti. Il Gup del Tribunale di Bologna, Alberto Ziroldi, ha inflitto 2 anni e 6 mesi di carcere a Selmi Faiez, 38enne, cittadino tunisino, riconosciuto colpevole di stalking nei confronti della ex compagna Tania Bellinetti, 47 anni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Tania Bellinetti morta cadendo dal balcone, l'ex compagno condannato a due anni e mezzo per stalking: «Era con lei quella notte» - Due anni e sei mesi di reclusione per Selmi Faiez, 38 anni, tunisino, accusato di stalking contro l’ex compagna Tania Bellinetti, la donna di 47 anni morta l’8 aprile a Bologna ... msn.com scrive

Tania Belinetti morta cadendo dal balcone, l’ex compagno condannato a 2 anni e 6 mesi per stalking - Il 36enne tunisino è stato processato con rito abbreviato per le condotte violente poste in essere nei confronti della 47enne ed è attualmente indagato anche per l'omicidio preterintenzionale della do ... Lo riporta msn.com

