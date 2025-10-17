Condannata per furto e truffa informatica 53enne spedita dietro le sbarre

È finita in carcere una 53enne di Santa Maria a Vico, già nota alle forze dell’ordine, condannata per furto e truffa informatica. L’arresto è stato eseguito nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre dai militari della Stazione dei Carabinieri di Santa Maria a Vico, in esecuzione di un ordine di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

