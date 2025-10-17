Condannata per associazione mafiosa espulsa 33enne nigeriana

Anteprima24.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Avellino ha espulso con accompagnamento in Nigeria una 33enne pregiudicata per associazione di tipo mafioso e per il possesso di documenti di identificazione falsi. La stessa, all’atto della scarcerazione dalla Casa Circondariale di Avellino – Frazione Bellizzi Irpino, è stata portata in Questura e, all’esito degli accertamenti, dopo la convalida della competente Autorità Giudiziaria, è stata accompagnata coattivamente alla frontiera aerea di Fiumicino e condotta nel suo Paese di origine da tre poliziotti. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

condannata per associazione mafiosa espulsa 33enne nigeriana

© Anteprima24.it - Condannata per associazione mafiosa, espulsa 33enne nigeriana

Altri contenuti sullo stesso argomento

condannata associazione mafiosa espulsa‘Ndrangheta, Rosita Grande Aracri condannata a 7 anni e 4 mesi per associazione mafiosa - Lei, 42 anni di Brescello, è la nipote del boss di Cutro Nicolino Grande Aracri. Secondo msn.com

Associazione mafiosa, l’inchiesta. Aemilia, la condanna è definitiva . Carmine Sarcone va in carcere - di Alessandra CodeluppiÈ diventata definitiva la condanna per associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni a carico di Carmine Sarcone (1979) – residente a Bibbiano e raggiunto da una notifica ... ilrestodelcarlino.it scrive

Associazione mafiosa: 14 indagati per droga ed estorsioni. Coinvolta anche la Sardegna - Colpo della polizia al clan Scalisi, cosca storicamente radicata ad Adrano nel Catanese, che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 indagati. Scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Condannata Associazione Mafiosa Espulsa