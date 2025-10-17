Concorso scuola PNRR3 non sbagliare la domanda! Titoli non inseriti adesso non potranno essere aggiunti dopo il 29 ottobre RISPOSTE AI QUESITI

Concorso scuola PNRR3: è bene porre particolare attenzione alla compilazione della domanda, con scadenza il 29 ottobre ore 23.59 perchè eventuali "dimenticanze" possono fare la differenza in graduatoria. Dopo la chiusura della piattaforma infatti non sarà possibile inserire nuovi titoli, o presentarli alla commissione perché li inserisca nella valutazione. Le risposte ai quesiti dei nostri lettori da parte di Sonia Cannas, docente esperta in normativa scolastica. L'articolo Concorso scuola PNRR3, non sbagliare la domanda! Titoli non inseriti adesso non potranno essere aggiunti dopo il 29 ottobre. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it