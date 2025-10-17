Concorso scuola PNRR3 non sbagliare la domanda! Titoli non inseriti adesso non potranno essere aggiunti dopo il 29 ottobre RISPOSTE AI QUESITI
Concorso scuola PNRR3: è bene porre particolare attenzione alla compilazione della domanda, con scadenza il 29 ottobre ore 23.59 perchè eventuali "dimenticanze" possono fare la differenza in graduatoria. Dopo la chiusura della piattaforma infatti non sarà possibile inserire nuovi titoli, o presentarli alla commissione perché li inserisca nella valutazione. Le risposte ai quesiti dei nostri lettori da parte di Sonia Cannas, docente esperta in normativa scolastica. L'articolo Concorso scuola PNRR3, non sbagliare la domanda! Titoli non inseriti adesso non potranno essere aggiunti dopo il 29 ottobre. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Tecnica della Scuola. . Pubblicato il bando di concorso del cosiddetto PNRR 3, che prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello specifico 30.759 posti per la scuola secondaria e 27.376 posti pe - facebook.com Vai su Facebook
Concorso scuola PNRR3: è possibile partecipare sia per posto comune che per sostegno. Pillole di Question Time - X Vai su X
Concorso Scuola PNRR 3, domande fino al 29 ottobre: i dettagli e come prepararsi per la Scuola Secondaria - Vediamo la suddivisione dei posti, come fare domanda e come prepararsi alle prove del Concorso Scuola PNRR 3 per la scuola secondaria (a cui possono partecipare anche i laureati in discipline tecniche ... Scrive ediltecnico.it
Concorso scuola PNRR 3, i consigli giusti per non sbagliare la domanda. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Giovedì 16 ottobre alle 15:00 - Aperta la procedura per i concorsi PNRR 3, finalizzati all’assunzione di docenti nelle scuole di ogni ordine e grado. Da orizzontescuola.it
Concorso scuola PNRR3, a cosa fare attenzione nella compilazione della domanda. RISPOSTE AI QUESITI - I concorsi sono conosciuti come "PNRR3", il terzo dei concorsi che ne ... Segnala orizzontescuola.it