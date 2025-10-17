Concorso pubblico per Agenti di Polizia Metropolitana | info utili e scadenze
La Città Metropolitana di Firenze ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di otto Agenti di Polizia Metropolitana, che verranno inquadrati nell’area degli Istruttori profilo Vigilanza.I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
