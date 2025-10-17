Concorso PNRR3 | preparati con l’analisi dei quesiti e il pacchetto Studio rapido
Il Ministero ha bandito il concorso per docenti PNRR3, gli aspiranti possono presentare la propria istanza di partecipazione attraverso la piattaforma ministeriale “Concorsi e Procedure selettive”. C’è tempo fino alle ore 23:59 del 29 ottobre 2025 per completare e inoltrare la domanda di partecipazione. Vai a: “Tutto ciò che c’è da sapere sul concorso” Al . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
