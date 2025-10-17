concorso lirico ottavio ziino notte di stelle emergenti al teatro massimo di palermo

Il sipario del Teatro Massimo si alzerà lunedì 20 ottobre alle 18 per la finale-spettacolo del XXIV Concorso Lirico Internazionale “Ottavio Ziino”, appuntamento clou che svelerà i nuovi nomi dell’opera mondiale e assegnerà 23.500 euro di premi in un concerto di gala trasmesso in diretta streaming. Una giuria d’eccezione. Presieduta dal compositore Marco Betta, la commissione tecnica affiancherà la Giuria della Critica – guidata da Sara Patera del Giornale di Sicilia e composta da firme del Sole 24 Ore, Repubblica e Connessi all’Opera – per decretare il vincitore del Premio della Critica da 1.000 euro. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

