Concorso del ministero della cultura 2025 | 2487 posti per diplomati e laureati

Sta per partire uno dei bandi pubblici più attesi dell’anno: il ministero della cultura (Mic) annuncia il concorso 2025 che mette a disposizione 2487 posti a tempo indeterminato per varie figure nei beni culturali. Ruoli richiesti e numeri. Il concorso coprirà ruoli che vanno dall’assistenza alla vigilanza fino a posizioni tecniche e specialistiche. Tra i profili previsti: Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza. Assistenti tecnici. Bibliotecari. Architetti. Archivisti. Archeologi. L’offerta è stata incrementata rispetto alle premesse iniziali, per rispondere alla necessità di rafforzamento degli organici negli istituti, nei musei, negli archivi e nelle biblioteche in tutta Italia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it