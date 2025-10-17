Tempo di lettura: 3 minuti Con un’edizione da tutto esaurito, ricca di emozioni, teatro, musica e partecipazione, si è chiusa domenica scorsa la 53ma edizione di Settembre al Borgo – “Meraviglia!”, diretta dall’attore e regista Massimiliano Gallo. Un’edizione che ha saputo riportare al centro la bellezza del borgo medievale di Casertavecchia, il Belvedere di San Leucio, la forza della cultura condivisa e l’identità viva di un territorio che continua a credere nel potere dell’arte come linguaggio universale. IL GRAN FINALE Ultimo weekend nel segno della partecipazione e della memoria. Tra i vicoli del borgo, le iniziative dedicate a Pier Paolo Pasolini – con le cartoline filateliche in tiratura limitata (ancora disponibili, si possono richiedere al 333. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Conclusa la 53ma edizione di Settembre al Borgo “Meraviglia!”