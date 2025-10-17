con un deisgn completamente rinnovato un nuovo colore che evoca le zucche autunnali il nuovo iphone 17 ci rende tutte fotografe provette con un tocco fashion

P untuale come ogni autunno è arrivato il nuovo iPhone, il 17, e non è proprio il caso di essere scaramantici perché l’ultima evoluzione dello smartphone Apple cambia completamente estetica, tecnologia e funzionalità per un boost autunnale che più vitaminico non si può. Apple presenta gli iPhone 17, l’Air è super sottile X Leggi anche › AirPods Pro 3: la Torre di Babele è stata ricostruita Nuovo iPhone 17 Pro, nuovo design, nuovi colori. Disponibile in 3 colori Deep Blue, Silver e il vitaminico Cosmic Orange, iPhone 17 in versione basic o Pro è innanzitutto più leggero del titanio e più resistente grazie al corpo in alluminio heat-forged e al Ceramic Shield e il suo schermo brilla come non mani, catturando la luce in modo unico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

