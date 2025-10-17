Con un deisgn completamente rinnovato un nuovo colore che evoca le zucche autunnali il nuovo iPhone 17 ci rende tutte fotografe provette con un tocco fashion

Iodonna.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

P untuale come ogni autunno è arrivato il nuovo iPhone, il 17, e non è proprio il caso di essere scaramantici perché l’ultima evoluzione dello smartphone Apple cambia completamente estetica, tecnologia e funzionalità per un boost autunnale che più vitaminico non si può. Apple presenta gli iPhone 17, l’Air è super sottile X Leggi anche › AirPods Pro 3: la Torre di Babele è stata ricostruita Nuovo iPhone 17 Pro, nuovo design, nuovi colori. Disponibile in 3 colori Deep Blue, Silver e il vitaminico Cosmic Orange, iPhone 17 in versione basic o Pro è innanzitutto più leggero del titanio e più resistente grazie al corpo in alluminio heat-forged e al Ceramic Shield e il suo schermo brilla come non mani, catturando la luce in modo unico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

con un deisgn completamente rinnovato un nuovo colore che evoca le zucche autunnali il nuovo iphone 17 ci rende tutte fotografe provette con un tocco fashion

© Iodonna.it - Con un deisgn completamente rinnovato, un nuovo colore che evoca le zucche autunnali, il nuovo iPhone 17 ci rende tutte fotografe provette con un tocco fashion

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nuovo Opel Mokka 2025: design rinnovato, tecnologia avanzata e versione elettrica migliorata - Opel Mokka si evolve con un look ancora più audace, interni minimalisti e tecnologie di bordo all’avanguardia, incluso ChatGPT. Segnala affaritaliani.it

deisgn completamente rinnovato nuovoGabetti lancia il nuovo sito web - it dedicato alla ricerca della casa, completamente rinnovato per offrire agli utenti un’esperienza digitale più intuitiva, veloce e interattiva. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Deisgn Completamente Rinnovato Nuovo