Con qualità e quantità al top riparte la stagione del Marrone di San Zeno | Quest' anno clima favorevole

Torna l’autunno e con esso una delle eccellenze venete più amate: il Marrone di San Zeno di Montagna Dop. La stagione 2025 si apre all’insegna dell’ottimismo, con una produzione che promette risultati eccellenti sia in termini di qualità che di quantità. La raccolta è partita nella settimana del. 🔗 Leggi su Veronasera.it