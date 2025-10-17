Con la compagna maltrattava l’anziano padre | condannati a sei anni
Maltrattavano da anni quell’anziano e spesso lo picchiavano, tanto che, pochi giorni prima dell’intervento dei carabinieri, era finito in ospedale. Per questo motivo il figlio 54enne della vittima e la sua compagna 52enne, entrambi di Porto San Giorgio, sono comparsi davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. A conclusione del processo lui è stato condannato a tre anni e otto mesi di reclusione, lei a tre anni. L’indagine era stata avviata dai carabinieri a seguito di una querela formalizzata da un anziano del posto. La vittima aveva riferito che da circa un paio di anni lui e lei lo maltrattavano con percosse e vessazioni a causa della cattiva convivenza, ma non li aveva mai denunciati prima di quel momento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
