Con la betoniera travolge un'auto sulla Tangenziale di Napoli poi scappa in Sardegna con il traghetto

Un uomo di 53 anni sardo è stato identificato dalla Polizia di Stato e denunciato; nell'incidente è rimasta ferita una donna che si trovava nell'auto tamponata dal 53enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

