Con i kit e gli infopoint parte la campagna del Comune di Montesilvano per l' estensione della raccolta rifiuti porta a porta

Ilpescara.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via la prima fase propedeutica per l'avvio della raccolta porta a porta esteso a tutta la città di Montesilvano. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con l'assessore comunale Alessandro Pompei, spiegando che sono in distribuzione i kit nelle abitazioni e verranno attivati gli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

