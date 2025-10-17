Con i kit e gli infopoint parte la campagna del Comune di Montesilvano per l' estensione della raccolta rifiuti porta a porta
Al via la prima fase propedeutica per l'avvio della raccolta porta a porta esteso a tutta la città di Montesilvano. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con l'assessore comunale Alessandro Pompei, spiegando che sono in distribuzione i kit nelle abitazioni e verranno attivati gli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Candidature aperte entro il 30 Ottobre! ?Prendi parte ad un progetto Europeo! ?Scopri il nostro Infopoint aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00 a pochi passi dalla Fermata della Stazione Cavalli di Bronzo a San Giorgio a Cremano! ? Uno spazio am - facebook.com Vai su Facebook